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Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla İstinye-Çubuklu, İstinye-Küçüksu, Beykoz-Eminönü, Sarıyer-Anadolu Kavağı seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.

  • 19 Nisan 2018, Perşembe 08:03
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