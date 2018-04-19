Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla İstinye-Çubuklu, İstinye-Küçüksu, Beykoz-Eminönü, Sarıyer-Anadolu Kavağı seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.