Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla İstinye-Çubuklu, İstinye-Küçüksu, Beykoz-Eminönü, Sarıyer-Anadolu Kavağı seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla İstinye-Çubuklu, İstinye-Küçüksu, Beykoz-Eminönü, Sarıyer-Anadolu Kavağı seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.
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