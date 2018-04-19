Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillere seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kahvaltılı toplantı 1,5 saat sürdü.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine seslenerek, "Listelere girecek olanlar ve çıkacak olanlar olabilir. Bu yol hepimizin yolu, "Ben yoksam AK Parti yok" demesin kimse. Bu yolda mücadele hepimizin borcu. Kongrelerimizi bitirdik… İlçe ilçe, il il kongrelerimizi yaptık. Şimdiden sahada herkes çalışmaya başlasın" ifadelerini kullandı.