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'ten flaş sınav açıklaması!

Üniversiteye geçişte bu yıl ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'e denk geldiği için, Yükseköğretim Kurulu () sınav tarihiyle ilgili açıklama yaptı

YÖKten flaş sınav açıklaması!

Üniversiteye geçişte bu yıl ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'e denk geldiği için ertelendi. Sınav 30 Haziran- 1 Temmuz'da yapılacak.

Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk aşamanın cumartesi sabahı, ikinci aşamanın ise pazar sabahı yapılması kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 16:09
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