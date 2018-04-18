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Utanmaz adam

, Askeri Casusluk davasının savcısıydı. Yüzlerce kişiye iğrenç şantajlarla kumpas kuran Kılınç ailesiyle beraber ’a kaçarken yakalandı. Hiçbir şey olmamış gibi kameralara sırıttı

Utanmaz adam
İzmir'deki 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davada yüzlerce kişiye iftira attı. İnsanların çocuklarının odasına yerleştirdiği kameralarla kirli şantajlar kurguladı. Kumpasları ortaya çıkınca meslekten ihraç edilen /'den hakkında yakalama kararı çıkarılan eski savcı , Edirne'nin İpsala İlçesi'nde eşi ve çocuklarıyla birlikte 'a kaçmak isterken yakalandı. "Askeri Casusluk" soruşturması olarak basın ve kamuoyunda geniş yer bulan soruşturmanın iddianamesinde TCK'da yer alan "Siyasal veya Askeri Casusluk (TCK 328)" ya da "Yasaklanan bilgileri casusluk amacıyla temin etmek (TCK 335)" suçlarından herhangi bir ceza talebi istemeyen Kılınç, 58'i muvazzaf subay 357 sanık hakkında "suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" suçunu ileri sürmüştü.

KARISI DA BYLOCK'ÇU
Önceki gün diğer FETÖ'cüler gibi Yunanistan'a kaçmak isteyen Kılınç ve ailesi yakalanırken, Zafer Kılınç'ın tavrı dikkat çekti. İnsanların hayatlarını karartan, 15 Temmuz'da halkına kurşun sıkan örgütün diğer üyeleri gibi Kılınç'ın da kameralara sırıtarak poz verdiği görüldü. Eski savcı Kılınç'ın eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı '' kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi.


FETÖ'cü Zafer Kılınç ve ailesiYunanistan'a kaçarken yakalandı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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