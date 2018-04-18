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Sınavlarda sında yeni dönem

Başkanlığınca, sınavlara girecek adayların fiziksel özelliklerini doğrulamak amacıyla biyometrik yöntemlerle de sı yapılabilecek.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA
Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, yönetmeliğin 3'üncü maddesine 'biyometrik doğrulama' başlıklı bent eklendi.

Söz konusu bentte, biyometrik doğrulamanın, aday ve görevlilerin fiziksel özelliklerini doğrulamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitini" ifade ettiği belirtildi.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 12:39
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