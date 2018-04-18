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Sıkı markaj!

Skripal’in zehirlenmesi ile karşı karşıya gelen - cephesinde yeni bir kriz daha çıktı. İngiliz yetkililer “’nda lar, ın yakın ilgisi altında olacak. Birisi bu tuzağa düşerse önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi vermiş oluruz” dedi

Sıkı markaj!
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcularını Dünya Kupası süresince halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. 'da düzenlenecek 2018 sırasında bilgisayar korsanlarının saldırısından çekinen FA, futbolcuların ve teknik ekibin kişisel bilgilerinin yanı sıra taktik ve tıbbi içerikli takıma ait bilgilerin ele geçirilmesi tehlikesine dikkati çekti.

İNTERNET YASAK
Bu arada Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Bölüm Başkanı Profesör Anthony Glees ise Daily Express gazetesine verdiği açıklamada, larının a dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Takım kafilesinin zaten tüm yiyecek ve içeceklerini beraberinde götürdüğünü belirten Glees, buna rağmen hiçbir ikramın kabul edilmemesi gerektiğini de belirtti. Glees, "Esas sorun İngiliz futbolcuları ayartmaya çalışan Rus kadınlar olacak. Güzellikleri ile futbolcuların akıllarını çelebilirler. Bu yolla önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi elde edebilirler. Bunlar dünyada gerçekleşen şeyler" dedi. Bu arada İngiliz futbolculara Dünya Kupası'na gitmeden önce bu konuda eğitim verileceği açıklandı.



'de yer alan iddialara Rusya'dan "Kupayı alamayacakları için şimdiden bahane üretiyorlar" yorumu yapıldı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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