Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüştü.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüştü.
Ayrıntılar geliyor...
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