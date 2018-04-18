;
Yol Durumu
  1. Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

İnternette gördü 3 bin yle sera yaptı



Yozgat'ta ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik yle sera yapan çiftçi , bu sayede hem sera maliyetini düşürüyor hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde ediyor.
Etiketler: ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 11:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar