Yozgat'ta ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik pet şişeyle sera yapan çiftçi Hacı Ömer Kılıç, bu sayede hem sera maliyetini düşürüyor hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde ediyor.
İnternette gördü 3 bin pet şişeyle sera yaptı
Yozgat'ta ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik pet şişeyle sera yapan çiftçi Hacı Ömer Kılıç, bu sayede hem sera maliyetini düşürüyor hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde ediyor.
Etiketler: Hacı Ömer Kılıç , pet şişe
- Vatandaşa kritik uyarı! Bu SMS'lere dikkat!
- Meteoroloji'den müjdeli haber geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak?
- Bir Demet mutluluk
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.