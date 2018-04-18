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davası

Meyve sıkacağı davası
Mutfak sanatının önde gelen isimlerinden 'Açık Mutfak' kitabının yazarı Ece Zaim'e bir süre önce Om Yayıncılık Reklamcılık şirketi tarafından bir dergide yayımlanmak üzere röportaj teklif edildi. Zaim, teklifi kabul etti. Mutfağında da röportaj için poz verdi. Ancak fotoğraflardan birisinde yer alan mutfak aletinin markasının herhangi bir reklam mecrasında kullanılmasını istedi. Ancak bu kare Karaca Züccaciye şirketine ait dergi ile internet sitesinde paylaşıldı. Yapılan röportaj da yayımlanmadı. Bunun üzerine Zaim, şirkete, 110 bin liralık tazminat davası açtı.

ALİ OKTAY
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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