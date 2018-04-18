Meyve sıkacağı davası

Mutfak sanatının önde gelen isimlerinden 'Açık Mutfak' kitabının yazarı Ece Zaim'e bir süre önce Om Yayıncılık Reklamcılık şirketi tarafından bir dergide yayımlanmak üzere röportaj teklif edildi. Zaim, teklifi kabul etti. Mutfağında da röportaj için poz verdi. Ancak fotoğraflardan birisinde yer alan mutfak aletinin markasının herhangi bir reklam mecrasında kullanılmasını istedi. Ancak bu kare Karaca Züccaciye şirketine ait dergi ile internet sitesinde paylaşıldı. Yapılan röportaj da yayımlanmadı. Bunun üzerine Zaim, şirkete, 110 bin liralık tazminat davası açtı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.