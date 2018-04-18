Meyve sıkacağı davası

ALİ OKTAY

sanatının önde gelen isimlerinden '' kitabının yazarı'e bir süre önce Om Yayıncılık Reklamcılık şirketi tarafından bir dergide yayımlanmak üzere röportaj teklif edildi. Zaim, teklifi kabul etti. Mutfağında da röportaj için poz verdi. Ancak fotoğraflardan birisinde yer alan mutfak aletinin markasının herhangi bir reklam mecrasında kullanılmasını istedi. Ancak bu kareşirketine ait dergi ile internet sitesinde paylaşıldı.