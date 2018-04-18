Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise serbest bırakıldı.
KORKMAZ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.
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