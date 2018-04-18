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'cü eski Ömerli kaymakamı gözaltına alındı

soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Korkmaz tutuklandı. Dargeçit Kaymakamı Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi

FETÖcü eski Ömerli kaymakamı gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı tutuklandı, Dargeçit Kaymakamı ise serbest bırakıldı.

KORKMAZ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 14:34
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