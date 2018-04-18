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'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Putin'in Özel Temsilcisi Lavrantyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı 'ya geldi. Özel Temsilcisi Mistura da, Ankara'ya geliyor

BMden Türkiyeye kritik ziyaret

devlet başkanlığı özel temsilcisi ve Rusya dışişleri bakan yardımcısının dün 'ya gelerek Suriye konusunda temaslarda bulundukları açıklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Vershinin'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşmelerde , İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin detaylarıyla ele alındığı vurgulanırken, Suriye'deki kararları çerçevesinde öngörülen siyasi çözümün desteklenmesine ilişkin atılacak adımların da ele alındığı kaydedildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de bugün Ankara'da görüşmeler yapacak. Stefan de Mistura, bugün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve diğer yetkililerle görüşecek.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 12:55
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