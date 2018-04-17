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'da sakatlık şoku

'da kaleci sezonu kapattı.

Trabzonsporda sakatlık şoku

maçında sakatlanan sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün Osmanlıspor maçının son dakikalarında, daha önce sakatlık geçirdiği sol dizinde problem yaşayan ve mücadeleyi bu şekilde tamamlayan Onur, bugün yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı bildirildi.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 12:28
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