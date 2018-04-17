Osmanlıspor maçında sakatlanan Onur Recep Kıvrak sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün Osmanlıspor maçının son dakikalarında, daha önce sakatlık geçirdiği sol dizinde problem yaşayan ve mücadeleyi bu şekilde tamamlayan Onur, bugün yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı bildirildi.
Trabzonspor'da sakatlık şoku
Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak sezonu kapattı.
Etiketler: Onur Recep Kıvrak , Trabzonspor , onur kıvrak , Osmanlıspor
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