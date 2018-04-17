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FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yakalandı

FETÖ/PDY'nin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan Oktay Akalan, Manisa'da yakalandı.

FETÖnün polis mahrem imamı yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Akalan'ın, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa'da olduğunu tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanı Akalan, Manisa'daki birimlerle yapılan irtibat sonucu gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüpheli, Samsun'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • 17 Nisan 2018, Salı 12:33
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