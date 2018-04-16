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'ta 100 yıllık sorunu çözüldü

'ın Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır devam eden sorunu, 3 yıldır devam eden sondaj çalışmalarının ardından çözüldü. İlçe halkı artık kaliteli içme suyuna kavuştu.


'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır ilçe halkı ihtiyacını karşılamakta zorlanıyordu. İlçenin 100 yıllık içme suyu sorununu çözen Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, "3 yıldır devam eden sondaj çalışmasıyla ilçe halkı kaliteli içme suyuna kavuştu" dedi.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 12:27
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