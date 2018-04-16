Sivas'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır ilçe halkı içme suyu ihtiyacını karşılamakta zorlanıyordu. İlçenin 100 yıllık içme suyu sorununu çözen Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, "3 yıldır devam eden sondaj çalışmasıyla ilçe halkı kaliteli içme suyuna kavuştu" dedi.
Sivas'ta 100 yıllık içme suyu sorunu çözüldü
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır devam eden içme suyu sorunu, 3 yıldır devam eden sondaj çalışmalarının ardından çözüldü. İlçe halkı artık kaliteli içme suyuna kavuştu.
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