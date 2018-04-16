Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimine ilişkin, "Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz, iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, Marmara Üniversitesi'nin Sultanahmet'teki Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığ Hükümet Sistemi" panelinde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik halk oylamasının kabulünün birinci yıl dönümü vesilesiyle, Marmara Üniversitesi'nde TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen panelin açılışına katıldığını belirtti.

Bir gazetecinin "Son dönemde Yunanistanlı yetkililerin bölgede gerginliği arttıran açıklamaları var. Dün akşam da Yunanlı gençler Ege'deki bir adaya Yunan bayrağı dikme girişiminde bulundu. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya, kışkırtmaya yönelik komşu ülke Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

Son zamanlarda bu ihlallerde artışların göze çarptığını ifade eden Yıldırım, "Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, yine Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz."







Türkiye hakkında küstah açıklamalar yapan Yunanistan bir provokasyona daha imza attı.

Yunan siviller, Didim açıklarında bulunan Antrofotos kayalığına bayraklarını dikti.

SAT KOMANDOLARI BAYRAĞI İNDİRDİ

SAT komandolarının harekete bölgeye gitmesiyle 3 Yunan geldikleri teknelerle kayalıklardan kaçtı.

Komandolar, bayrağı indirerek görev yerine döndü.





TÜRKİYE KAZANACAKSA BEN KAYBETMEYE HAZIRIM

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Paneli'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım,"Türkiye, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra pozisyonunu savunmadan taarruza çevirdi. Aradan geçen zaman içerisinde ekonomik anlamda attığımız adımlar da meyvesini verdi. 2017 yılında G-20 ülkeleri içerisinde Türkiye en çok büyüyen ülke oldu.Bizim için her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık çağrı olarak kabul ettik." ifadelerini kullandı.



Başbakan sözlerine şöyle devam etti;



"Beni çokça tenkit ettiler, 'Ya sen kendi koltuğunu yok edecek bir sistem için çalışıyorsun' diye. Ben o zaman da söyledim, ülkem kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım. Bir Ali gider, bin Ali gelir. Bürokrasi işini yapacak, yargı işini yapacak, kolluk işini yapacak ama milli iradenin temsilcisi tektir. Eskiden yürütme-yasama birlikte seçiliyordu. İlişkiler iç içeydi. Şimdi bu iki irade sandıkta ayrıldı.