Ölüm ve yaşam!

Mucizevi olay Sakarya'da yaşandı. Metin (33) ve Neziha Çapkın (32) çifti, yaklaşık iki yıl önce Eymen ismini verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Ancak minik yavrunun "Gevşek Bebek Sendromu"na yakalandı. Tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Yardımseverlerin desteğiyle ihtiyaç olan 4 ilaçtan 2'sinin parası toplandı. Ancak 8.5 aylık Eymen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen 22 Mayıs 2017'de hayata gözlerini kapadı. Eymen bebeğin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan acılı aile, o gün ikinci bebeklerinin olacağı müjdesini aldı.
ŞİRİN VE MİNİK BİR KIZIMIZ OLDU
Çapkın çifti, 4.5 ay önce dünyaya gelen kızları Esma'da SMA hastalığı olup olmadığına ilişkin gerekli tetkikleri yaptırdı. Esma bebekte SMA hastalığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yaşadıkları zorlu süreci anlatan baba Çapkın, "Öyle büyük acının ardından böyle güzel bir kızımız oldu. Sağlıklı çok şükür. Bütün testleri sonuçlandı. SMA ile alakalı hiçbir bulguya rastlanmadı, Allah'a şükürler olsun taşıyıcı bile değil. Ben onu Allah'ın mucizesi olarak seviyorum çünkü Esma'nın dünyaya gelecek olduğunu Eymen'in vefatında öğrendik. Çok şükür kucağımızda. Böyle şirin, minik bir kızımız oldu. Sağlıklı elhamdülillah. Rabbim bütün evlat sahibi olmak isteyenlere sağlıklı evlatlar nasip etsin inşallah" diye konuştu. SMA hastalığıyla mücadelenin çok zor olduğunu da dile getiren Çapkın, "İnşallah devletimiz bu ilacın devamını onlara verecektir. Bu hastalığın ileride inşallah cerrahi müdahalesi de çıkacaktır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon olarak daha iyi yerlere gelecektir. İnanıyorum ki onları daha iyi günler bekliyor" dedi.
SMA hastası Eymen bebek, 22 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla gözyaşlarına boğulan Çapkın ailesinin hali, herkesin yüreğini dağlamıştı.
ŞİRİN VE MİNİK BİR KIZIMIZ OLDU
Çapkın çifti, 4.5 ay önce dünyaya gelen kızları Esma'da SMA hastalığı olup olmadığına ilişkin gerekli tetkikleri yaptırdı. Esma bebekte SMA hastalığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yaşadıkları zorlu süreci anlatan baba Çapkın, "Öyle büyük acının ardından böyle güzel bir kızımız oldu. Sağlıklı çok şükür. Bütün testleri sonuçlandı. SMA ile alakalı hiçbir bulguya rastlanmadı, Allah'a şükürler olsun taşıyıcı bile değil. Ben onu Allah'ın mucizesi olarak seviyorum çünkü Esma'nın dünyaya gelecek olduğunu Eymen'in vefatında öğrendik. Çok şükür kucağımızda. Böyle şirin, minik bir kızımız oldu. Sağlıklı elhamdülillah. Rabbim bütün evlat sahibi olmak isteyenlere sağlıklı evlatlar nasip etsin inşallah" diye konuştu. SMA hastalığıyla mücadelenin çok zor olduğunu da dile getiren Çapkın, "İnşallah devletimiz bu ilacın devamını onlara verecektir. Bu hastalığın ileride inşallah cerrahi müdahalesi de çıkacaktır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon olarak daha iyi yerlere gelecektir. İnanıyorum ki onları daha iyi günler bekliyor" dedi.
SMA hastası Eymen bebek, 22 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla gözyaşlarına boğulan Çapkın ailesinin hali, herkesin yüreğini dağlamıştı.
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