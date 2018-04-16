Gizli suikast timi

15 Temmuz'daki hain iç işgal girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Marmaris-Dalaman ayağındaşeklinde kurgulanan olaylar zincirini açıklıyor. Kayıtlara göre, Erdoğan'ı öldürmeyi derdest etmeyi amaçlayan ihanet operasyonu darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş ve ekibinin yürüttüğü operasyondan ibaret değildi.15 Temmuz gecesi, Dalaman'a, Sönmezateş'in suikast timinden 3 saat önce bir başka tim geldi. Üç helikopterle gelen bu tim, ATA uçağı İzmir'den havalanıp 00:40 sularında Dalaman Havalimanı'na indiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almayı planlıyordu. Ancak bu gizli timin bilmediği şey Erdoğan'ın henüz uçakta olmadığı idi. Ne hikmetse tanık ve şüphelilerin ifadeleriyle ve radar, bant çözümü kayıtlarıyla sabit olan bu esrarengiz helikopterlerin varlığı araştırılmadığı gibi aksine konu, skandal bir biçimde sümenaltı edildi.O geceye dair radar bant çözümlerinde tahrifat yapıldı. Bant çözümlerinde yapılan en önemli tahrifatlardan biri, 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı kulede yapılan konuşmaların sanki 17 Temmuz'da yaşanmış gibi değiştirilmesiydi. Bunun yanı sıra bölgedeki hava trafiğini kayıt altına alan Kütahya, Datça ve İzmir radar kule kayıtları, dâhili, harici telsiz-telefon tapelerinde de tahrifatlar yapıldı. Bununla da yetinilmedi, Dalaman'da Erdoğan'ın ATA uçağını, sivil uçak iniyor bahanesiyle tam 11 dakika pistbaşı yaptığı halde bekleten ByLock kullanıcısı FETÖ'cü sivil imam ve kule görevlisi Muhammed Mustafa Öğüt'le ilgili soruşturma darbe- suikast bağlamından koparılıp FETÖ üyeliğiyle sınırlandırıldı.