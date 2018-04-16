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ile görüştü

şansölyesi ile görüştü. İkili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

şansölyesi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Jes Stoltenberg'i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Şam rejiminin Duma'daki kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen iki lider, Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 20:29
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