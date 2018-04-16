AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapıyor.



Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

16 Nisan'da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi ve Türkiye kazandı. Bununla ilgili değerlendirmeler yaptık.

CHP OTURMA EYLEMİ

Tehdit ve hakaret içeren laflarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum, tutuklu milletvekilleri hakkında 'rehin' ifadesinin kullanılması ve Deniz Gezmiş ile Selahattin Demirtaş benzetmesi.

Kimyasal silahlarla halkı katletmiş olan, insanları mülteci konumuna düşüren, biz zamanlar reform yapacağım diye bize yaklaşan, sonra CHP'nin görüşme yaptığı Esad'a yönelik siz Kılıçdaroğlu CHP'sinin bir eleştirisini görmemişsinizdir.

UYUM YASALARI

19 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Hem seçim sistemine dönük bazı yeni düzenlemeler, hem yürütmenin şekline dönük, kamu personeli üst brokrasiyi kapsayan bir çalışma yürütülüyor.

SAADET PARTİSİ'NİN ELEŞTİRİLERİ

Bu yapılan değerlendirmeler yeni tartışma alanı oluşturmak ve bunların üzerinden siyasal bir konum oluşturmak için görülüyor. Bunlar kendi görüşleri ve değerlendirmeleridir.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun döviz kurlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklamalarına Ünal'dan yanıt:

Kılıçdaroğlu'nun dili açık, Türkiye karşıtı bir dil. Erdoğan korkusu onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda. 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' demesini gayet normal karşılıyorum.

Siyasette muhalefet olur ama mili meselelerde mutabakat olur. Milli konularda mutabakat olduğu görülmemiş. Bu ülke bölgedeki sorunların kilit ülkesi olmuş, bu ülkenin sınır güvenliği sağlanmış, terörle mücadelede yol katedilmiş, bu ülke bütün içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen istikrarsız ortamda istikrarını korumuş bir ülke. Ama Kılıçdaroğlu için bu ülke Suriye ve Irak mesafesinde.