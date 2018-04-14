Yıldırım dava

Adana'da tecavüz yalanıyla bir gencin öldürülmesine yol açan genç kız hakkında hapis cezası istendi. Korkunç olay, 14 Ağustos 2017'de meydana geldi. 15 yaşındaki F.N.B., babası Emrah Bulut'a tecavüz sonucu hamile kaldığını söyledi. Tecavüzcü olarak da sosyal medyadan tanıştığı Muhammet Reşit Yıldırım'ın (17) ismini verdi. Öfkelenen baba Bulut, kızına tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla Yıldırım'ı katletti.
Ancak yapılan DNA testinde, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığı belirlendi. Bunun üzerine genç kız, yalan söylediğini, bebeğinin babasının akrabası M.Ç. olduğunu, onu korumak için de cinsel ilişki yaşamadığı Yıldırım'ın ismini verdiği itiraf etti. F.N.B., "Erkek arkadaşım M.Ç.'yi korumak için yalan söyledim. Pişmanım" dedi. Kızının korkunç yalanı yüzünden cinayet işleyen katil zanlısı Emrah Bulut'a 25 yıl hapis cezası verildi. Masum bir gencin ölümüne neden olan genç kız da "iftira" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.N.B. hakkında açılan soruşturma sona erdi. Cumhuriyet savcısı, sanıkla ilgili iddianame düzenledi. F.N.B. hakkında "iftira" suçundan 4 yıl hapis cezası talep edildi. Açılan dava, 8 Mayıs'ta Adana 3. Çocuk Mahkemesi'nde görülecek.
Üzerine atılan iftira yüzünden öldürülen Yıldırım'ın ailesi, "Çocuğumuz beddualarla gömüldü. Bunun hesabını kim verecek" diyor.
Tecavüz yalanıyla Muhammet Yıldırım adlı masum bir gencin ölümüne yol açan 15 yaşındaki F.N.B. tutuklandı. Hakkında 'iftira' suçundan 4 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı
Nazan ERDEM
Ancak yapılan DNA testinde, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığı belirlendi. Bunun üzerine genç kız, yalan söylediğini, bebeğinin babasının akrabası M.Ç. olduğunu, onu korumak için de cinsel ilişki yaşamadığı Yıldırım'ın ismini verdiği itiraf etti. F.N.B., "Erkek arkadaşım M.Ç.'yi korumak için yalan söyledim. Pişmanım" dedi. Kızının korkunç yalanı yüzünden cinayet işleyen katil zanlısı Emrah Bulut'a 25 yıl hapis cezası verildi. Masum bir gencin ölümüne neden olan genç kız da "iftira" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.N.B. hakkında açılan soruşturma sona erdi. Cumhuriyet savcısı, sanıkla ilgili iddianame düzenledi. F.N.B. hakkında "iftira" suçundan 4 yıl hapis cezası talep edildi. Açılan dava, 8 Mayıs'ta Adana 3. Çocuk Mahkemesi'nde görülecek.
Üzerine atılan iftira yüzünden öldürülen Yıldırım'ın ailesi, "Çocuğumuz beddualarla gömüldü. Bunun hesabını kim verecek" diyor.
Tecavüz yalanıyla Muhammet Yıldırım adlı masum bir gencin ölümüne yol açan 15 yaşındaki F.N.B. tutuklandı. Hakkında 'iftira' suçundan 4 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı
Nazan ERDEM
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