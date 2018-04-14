Dün'yalı'k!

İstanbul Boğazı'nın her iki yakası hem tarih hem de servetle doldu taştı. Tarihi yalılar herkesi kendisine hayran bıraktı. Amerikan tasarım dergisi Architectural Digest'in fotoğrafçıları da soluğu İstanbul'da aldı. Lüks bir yata atlayıp Boğaz'ın her iki yakasında yer alan o yalıları sahipleriyle fotoğrafladı. Söz konusu fotoğraflar hem derginin internet sitesinde hem de son baskısında yer aldı. İşte göreni kendisine hayran bırakan yalılardan bazıları:
YEDİ/SEKİZ HASAN PAŞA YALISI
İşadamı Nezih Barut ile eşi Berrak Barut, Kanlıca'daki Yedi/Sekiz Hasan Paşa yalısında yaşıyor. 1870 yıllarında Asaf Paşa tarafından yapılan 3 katlı yalı, aşı boyası renginde. Yalının ismi, erlikten mareşalliğe kadar yükselen Hasan Paşa'dan (1831 - 1905) geliyor. Okuma yazması olmayan paşa, imzasını 7/8 olarak attığı için bu şekilde tanınmış. Bu arada Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı, 2009'un ilk aylarında satışa çıkarılmıştı. Eski sahibi Haluk Erben'in, ilk etapta 25 milyon TL'den piyasayı yokladığı, ardından yalı piyasasındaki hareketlenme üzerine fiyatı 30 milyon TL'nin üzerine çıkardığı iddia edilmişti. Ancak Nezih Barut, yalıyı 20 milyon TL'den ucuza aldığını söylemişti. Yaklaşık 20 yıl önce yenilenen yalı, 930 metrekare arsa üzerinde ve 540 metrekare kullanım alanına sahip.
MACAR FEYZULLAH PAŞA KÖŞKÜ
Osmanlı Sanatı uzmanı Serdar Gülgün'ün yaşadığı Macar Feyzullah Paşa Köşkü de derginin sayfalarında yer aldı. Gülgün'ün Çengelköy'deki Macar Feyzullah Paşa Köşkü, görenleri kendisine hayran bıraktı. 1860 yılında yapılan köşk adını Macar Feyzullah Paşa'dan aldı. Macar askeri Josef Kohlmann, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. İhtilal başarısız olunca Osmanlı'ya sığındı. Sultan Abdülmecit Kohlmann ve arkadaşlarına sığınma hakkı tanıdı. İşte şimdilerde Gülgün'e ait olan bu tarihi köşk hem mimari yapısı hem de içindeki sanatsal eserlerle Amerikan dergisinin ilgi alanında yer aldı. Bu arada Gülgün, köşkte verdiği ilginç davetlerle de adından söz ettiriyor.
YAĞCI HACI ŞEFİKBEY YALISI
Merhum işadamı Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefikbey Yalısı'nda yaşıyor. O tarihi yalı da ABD'lilerin kadrajına girdi...
ABDÜLMECİD EFENDİ KÖŞKÜ
Koç Ailesi'ne ait olan Abdülmecid Efendi Köşkü de Amerikalılar tarafından büyük ilgi gören yapılardan biri...
YEDİ/SEKİZ HASAN PAŞA YALISI
İşadamı Nezih Barut ile eşi Berrak Barut, Kanlıca'daki Yedi/Sekiz Hasan Paşa yalısında yaşıyor. 1870 yıllarında Asaf Paşa tarafından yapılan 3 katlı yalı, aşı boyası renginde. Yalının ismi, erlikten mareşalliğe kadar yükselen Hasan Paşa'dan (1831 - 1905) geliyor. Okuma yazması olmayan paşa, imzasını 7/8 olarak attığı için bu şekilde tanınmış. Bu arada Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı, 2009'un ilk aylarında satışa çıkarılmıştı. Eski sahibi Haluk Erben'in, ilk etapta 25 milyon TL'den piyasayı yokladığı, ardından yalı piyasasındaki hareketlenme üzerine fiyatı 30 milyon TL'nin üzerine çıkardığı iddia edilmişti. Ancak Nezih Barut, yalıyı 20 milyon TL'den ucuza aldığını söylemişti. Yaklaşık 20 yıl önce yenilenen yalı, 930 metrekare arsa üzerinde ve 540 metrekare kullanım alanına sahip.
MACAR FEYZULLAH PAŞA KÖŞKÜ
Osmanlı Sanatı uzmanı Serdar Gülgün'ün yaşadığı Macar Feyzullah Paşa Köşkü de derginin sayfalarında yer aldı. Gülgün'ün Çengelköy'deki Macar Feyzullah Paşa Köşkü, görenleri kendisine hayran bıraktı. 1860 yılında yapılan köşk adını Macar Feyzullah Paşa'dan aldı. Macar askeri Josef Kohlmann, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. İhtilal başarısız olunca Osmanlı'ya sığındı. Sultan Abdülmecit Kohlmann ve arkadaşlarına sığınma hakkı tanıdı. İşte şimdilerde Gülgün'e ait olan bu tarihi köşk hem mimari yapısı hem de içindeki sanatsal eserlerle Amerikan dergisinin ilgi alanında yer aldı. Bu arada Gülgün, köşkte verdiği ilginç davetlerle de adından söz ettiriyor.
YAĞCI HACI ŞEFİKBEY YALISI
Merhum işadamı Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefikbey Yalısı'nda yaşıyor. O tarihi yalı da ABD'lilerin kadrajına girdi...
ABDÜLMECİD EFENDİ KÖŞKÜ
Koç Ailesi'ne ait olan Abdülmecid Efendi Köşkü de Amerikalılar tarafından büyük ilgi gören yapılardan biri...
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