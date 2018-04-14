Cumhurbaşkanı Erdoğan Plevne Türküsü'nü söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası tarafından karşılanan Erdoğan, "Hadi Tuna'yı bir çalın diyerek" genç müzisyenlerden Plevne Türküsü'nü çalmalarını istedi.

Türküye bir süre eşlik eden Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre konuşmasında da kendisine yapılan bu sürprizden söz etti.





Erdoğan, "Maşallah Fatih Belediyemizin güzel bir senfoni orkestrası var. Tuna nehrini söylüyorlar. Evet, Tuna nehre akacak inşallah. Ama buna hazır olmamız lazım. Buna hazır mıyız? Mesele o. Bu çoşkuyu, bu heyecanı 2019'a taşımamız lazım" dedi.