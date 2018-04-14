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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'nü söyledi

Cumhurbaşkanı , partisinin Fatih İlçe Kongresine katılmadan önce kendisini karşılayan minik müzisyenlerle 'nü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Plevne Türküsünü söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası tarafından karşılanan Erdoğan, "Hadi Tuna'yı bir çalın diyerek" genç müzisyenlerden 'nü çalmalarını istedi.

Türküye bir süre eşlik eden Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Plevne Türküsü'nü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre konuşmasında da kendisine yapılan bu sürprizden söz etti.

Erdoğan, "Maşallah Fatih Belediyemizin güzel bir senfoni orkestrası var. Tuna nehrini söylüyorlar. Evet, Tuna nehre akacak inşallah. Ama buna hazır olmamız lazım. Buna hazır mıyız? Mesele o. Bu çoşkuyu, bu heyecanı 2019'a taşımamız lazım" dedi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 21:42
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