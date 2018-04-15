Cumhurbaşkanı Erdoğan Plevne Türküsü'nü söyledi 14 Nisan 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, kongre öncesinde Fatih Belediyesi SulukuleSanat Akademisi öğrencilerinin senfonik konserini dinledi. Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası tarafından karşılanan Erdoğan, “Hadi Tuna'yı bir çalın diyerek” genç müzisyenlerden Plevne Türküsünü çalmalarını istedi. Öğrencileri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan türküye eşlik etti.