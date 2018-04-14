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Baha’ya son görev

Baha’ya son görev
Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak eden Baha Güzeycan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Güzeycan için Zeytinburnu Taş Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Güzeycan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Cenaze kılınan namazın ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedildi. Ailesi ise polise, "Psikolojik sorunları vardı. Lise öğrencisiydi. Son zamanlarda okula da gitmiyordu" dedi. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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