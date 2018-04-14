Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Güzeycan için Zeytinburnu Taş Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Güzeycan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Cenaze kılınan namazın ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedildi. Ailesi ise polise, "Psikolojik sorunları vardı. Lise öğrencisiydi. Son zamanlarda okula da gitmiyordu" dedi. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Baha’ya son görev
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.