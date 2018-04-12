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uyardı: da bu besinleri tüketin

doğal tereyağlarının, peynirlerin, fındık, fıstık, döner gibi ürünlerin de önemli olduğunu söyledi.



​Prof. Dr. , "Ben konuşmalarımda diyet konuşmuyorum. Doğal beslenmeyi anlatıyorum. Bir insanın vücudunda neye ihtiyaç vardır, insan vücuduna ne girerse zarar verir onu anlatıyorum. Kesinlikle şu diyeti yapın bunu yapın demiyorum. Hangi zararlı maddeler vücuda girerse hastalık başlıyor, hangi maddeler hastalıkları önlüyor onları anlatıyorum. Örneğin şeker hastalığı başlı başına yanlış beslenmenin olduğunu gösterir. Şeker hastalığı genetik değildir. Bu buna benzer durumları son kitabımda da anlattım" dedi.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 22:39
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