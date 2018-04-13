Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) sosyal medyada renkli öğrenci diyaloglarıyla dikkat çeken, kimi zaman ödenemeyen faturaları ödeyerek sorunlarına çözüm bulan rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu kez de memlekette olduğu için yurt parasını yatıramayan ve yurttan çıkartılan öğrencisinin yardım talebini karşılıksız bırakmadı. AÜ Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Taylan Özgür, sosyal medya üzerinden, "KYK yurt parasını memlekette olduğum için ödemeyi kaçırdım. Kaydım silindi, kalacak yerim yok. Elinizden bir şey gelir mi hocam?" diyerek Ünal'dan yardım istedi. Öğrencisinin yardım talebine Ünal, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileriyle görüşerek sorunu çözdü. Prof. Ünal, twitter hesabında da "KYK İl Müdürümüzle konuştum, sağolsun kırmadı. Öğleden sonra gidip müracaatını yap Taylan" diye yanıt verdi. Öğrenci ise "Hocam beni nasıl büyük bir dertten kurtardığınızı, nasıl mutlu olduğumu tahmin edemezsiniz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.
Hızır reis rektör
Yurttan çıkartılan öğrencinin imdadına Rektör Mustafa Ünal yetişti. Ünal, daha önce de bir öğrencisinin cep telefon faturasını ödemişti
Etiketler: Akdeniz Üniversitesi , Mustafa Ünal , Antalya , Sosyal medya , KYK , AÜ
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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