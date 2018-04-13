Bizi döviz üzerinden terbiye edemezsiniz

Suriye'deki gelişmeleri bahane edip, Türkiye'de ekonomik terör estirmeye çalışanları, "Yanlış yaparsanız" diyerek uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki artışın mantıklı olmadığını söyledi.
BEDELİNİ ÖDERSİNİZ
Kayaş-Sincan arasında seyahat süresini 49 dakikaya düşüren ve günde 520 bin yolcuya hizmet verecek olan Başkentray'ın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide aktif rol oynayan finans sektörü temsilcilerine seslenerek, "Eğer Suriye'deki gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Hükümetimiz bu konuda kararlı şekilde yoluna devam etmektedir" dedi. Döviz kurlarındaki artışın mantıklı, makul, işin kitabına uygun hiçbir izahı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'nin son birkaç aydır yaşadığı hadiselere bakınca şöyle bir manzara çıkıyor. 2017 yılı büyümesi tüm uluslararası tahminleri altüst ederek yüzde 7.4 açıklandı. İhracat 160 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Turizmde sezonun parlak geçeceğine dair emare var. Rusya ve İran ile bölgemiz arasında önemli zirve oldu" diye konuştu.
BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR
Akkuyu'da 22 milyar dolarlık nükleer güç santralinin temelinin atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyar liralık yatırım teşviklerini sahiplerine teslim ettik. Cari açığın düşürülmesine yönelik ciddi bir adım attık. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için önemli düzenlemeler yaptık. Neredeyse her gün savunma sanayiinde gerçekten çok önemli başarıların haberlerini alıyoruz. Velhasıl yola devam ediyoruz." Küresel ekonomide de kırılganlığa yol açacak ciddi herhangi bir haber alınmadığının altını çizen Tayyip Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, konuşulanlara da bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başının çaresine baksınlar. Biz yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.
24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'la ilgili olarak şöyle dedi: "İstanbul'daki Marmaray ve İzmir'de Egeray'ın ardından banliyö de üçüncü projeyi hayata geçirdik. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her köşesi gibi Ankara'yı da şehircilik bakımından rahatlattık." Duanın yapılmasının ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, Başkentray'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dahil olmak üzere 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkentray, günlük 520 bin yolcuya hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon lira olan projede 23 adet durak bulunuyor.
KANAL İSTANBUL İÇİN 'HIZLANIN' TALİMATI
İstanbul Boğazı'nda geçen hafta yaşanan kazayı hatırlatarak Kanal İstanbul'a vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık sabrımız kalmadı. Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Daha bekleyemeyiz. İhalenin süratle yapılması lazım" dedi.
BÜROKRATİK ENGELİN ÖRNEĞİ
Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürdüklerine dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, "Bürokrasi diyoruz, engel diyoruz. En tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012'de bu ihale yapıldı. Ancak 3 sene mahkemesi sürdü, yani 36 ay. Yapımı da 20 ay sürdü. Bu büyük bir kayıp demektir. Akıp giden zamanı geriye getiremeyiz. Onun için memleket işlerinde, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak konularda herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım" dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise projenin hayırlı olmasını diledi.
BEDELİNİ ÖDERSİNİZ
Kayaş-Sincan arasında seyahat süresini 49 dakikaya düşüren ve günde 520 bin yolcuya hizmet verecek olan Başkentray'ın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide aktif rol oynayan finans sektörü temsilcilerine seslenerek, "Eğer Suriye'deki gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Hükümetimiz bu konuda kararlı şekilde yoluna devam etmektedir" dedi. Döviz kurlarındaki artışın mantıklı, makul, işin kitabına uygun hiçbir izahı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'nin son birkaç aydır yaşadığı hadiselere bakınca şöyle bir manzara çıkıyor. 2017 yılı büyümesi tüm uluslararası tahminleri altüst ederek yüzde 7.4 açıklandı. İhracat 160 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Turizmde sezonun parlak geçeceğine dair emare var. Rusya ve İran ile bölgemiz arasında önemli zirve oldu" diye konuştu.
BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR
Akkuyu'da 22 milyar dolarlık nükleer güç santralinin temelinin atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyar liralık yatırım teşviklerini sahiplerine teslim ettik. Cari açığın düşürülmesine yönelik ciddi bir adım attık. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için önemli düzenlemeler yaptık. Neredeyse her gün savunma sanayiinde gerçekten çok önemli başarıların haberlerini alıyoruz. Velhasıl yola devam ediyoruz." Küresel ekonomide de kırılganlığa yol açacak ciddi herhangi bir haber alınmadığının altını çizen Tayyip Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, konuşulanlara da bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başının çaresine baksınlar. Biz yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.
24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'la ilgili olarak şöyle dedi: "İstanbul'daki Marmaray ve İzmir'de Egeray'ın ardından banliyö de üçüncü projeyi hayata geçirdik. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her köşesi gibi Ankara'yı da şehircilik bakımından rahatlattık." Duanın yapılmasının ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, Başkentray'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dahil olmak üzere 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkentray, günlük 520 bin yolcuya hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon lira olan projede 23 adet durak bulunuyor.
KANAL İSTANBUL İÇİN 'HIZLANIN' TALİMATI
İstanbul Boğazı'nda geçen hafta yaşanan kazayı hatırlatarak Kanal İstanbul'a vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık sabrımız kalmadı. Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Daha bekleyemeyiz. İhalenin süratle yapılması lazım" dedi.
BÜROKRATİK ENGELİN ÖRNEĞİ
Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürdüklerine dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, "Bürokrasi diyoruz, engel diyoruz. En tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012'de bu ihale yapıldı. Ancak 3 sene mahkemesi sürdü, yani 36 ay. Yapımı da 20 ay sürdü. Bu büyük bir kayıp demektir. Akıp giden zamanı geriye getiremeyiz. Onun için memleket işlerinde, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak konularda herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım" dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise projenin hayırlı olmasını diledi.
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