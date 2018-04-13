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Deniz ulaşımına sis engeli

'nda yaşanan yoğun sis nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Deniz ulaşımına sis engeli

'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Rumeli Kavağı-Eminönü seferleri iptal edilerek bunun yerine yolcu taşımacılığı 'nden yapılmaya başlandı.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.20 itibarıyla Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin iptal edilmesi ve bunun yerine yolcu taşımacılığının Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri ve Ortaköy Camisi'nin siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği de dikkati çekti.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 08:36
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