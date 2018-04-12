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İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmirde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 08:27
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