İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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