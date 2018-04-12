ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" tweetiyle beraber gerilim iyiden iyiye yükseldi. Trump'ın mesajı sonrası ABD, Rusya, İngiltere ve Suriye ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı.
ABD uçak gemisi ve filo Akdeniz'e doğru yola çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit dolu tweetinin ardından ayağa kalkan dünya, bu kez de ABD'nin Virginia'daki deniz üssünden ayrılarak Akdeniz'e doğru ilerlemekte olan savaş gemilerini izliyor.
Etiketler: ABD , donald trump , Rusya , Suriye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.