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  1. İzmir'de FETÖ operasyonu

uçak gemisi ve filo Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Başkanı 'ın tehdit dolu tweetinin ardından ayağa kalkan dünya, bu kez de ABD'nin Virginia'daki deniz üssünden ayrılarak Akdeniz'e doğru ilerlemekte olan savaş gemilerini izliyor.

Başkanı 'ın "Hazır ol , füzeler geliyor" tweetiyle beraber gerilim iyiden iyiye yükseldi. Trump'ın mesajı sonrası ABD, Rusya, İngiltere ve ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 09:05
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