MSNBC 'nin haberine göre, ABD 'li yetkililer kan ve idrar örneklerinden yapılan testlerde kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar buldu.Habere göre, saldırıya uğrayan kişilerden alınan kan ve idrar örneklerinde klor ve sinir gazı varlığı yapılan testlerle teyit edildi.

ABD yetkilileri: ABD'nin Duma'daki kurbanlardan elde ettiği idrar ve kan testlerinden kimyasal silah kullanıldığı kanıtlandı.







NBC'nin haberine göre iki ABD yetkilisi, kimyasal silah kullanıldığının kanıtlandığı noktasında %100 emin olmasalar da kaynaklarına güveniyorlar.



İstihbarat örgütü ile yakınlığıyla bilinen iki ABD'li yetkilinin iddiasına göre ABD, Duma'daki kurbanlardan elde ettiği idrar ve kan testlerinden kimyasal silah kullanıldığı kanıtlandı.



Yetkililerin iddiasına göre test edilen örneklerde klorin ve sinir gazının varlığı tespit edildi. ABD yetkilileri, Esad rejiminin sarin gazına sahip olduğu ve daha önceleri de klorin ve sarinin birlikte kullanıldığı bilgisini paylaştı.



Yetkililerin iddiasına göre bu bilgi hem ABD hem de diğer ülke istihbaratlarının ortak bulgularının bir neticesi. İki yetkiliye göre, hafta sonundaki kanlı ve insanlık dışı saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kanıtlar nitelikle bulgular ( fotoğraf dahil ) mevcut.



ABD 8 HEDEFİ VURMAYI PLANLIYOR

Amerikan haber kanalı NBC'nin haberine göre ABD, aralarında askeri havaalanı, kimyasal üretim tesisi ve istihbarat merkezlerinin de olduğu 8 hedefi vurmayı düşünüyor.