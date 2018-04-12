FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş, 19 Aralık 2016'da Ankara'da, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u katletti. Olay yerinde öldürülen Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olan Şahin Söğüt'ün suikast emrini verdiği belirlendi. Güvenlik güçleri Söğüt'ü yakalamak için harekete geçti. Savcılık, 13 Mart'ta Söğüt'ün Ankara'daki bir banka şubesinde işlem yaptığını belirledi. Polis, şüphelinin BTK'ya teslim etmediği bilgisayarının icra borcunu ödemek için bankaya gittiğini öğrendi.
İstihbarata Karşı Koyma (İKK) eğitimi aldığı değerlendirilen Söğüt'ün, el konulan telefonunda, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'dan sonra haberleşmek için kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu tespit edildi.
MEVLÜT MERT ALTINTAŞ
SIRA NUMARASI ALIP...
Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Söğüt'ün geçtiği güzergâhta bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirlendi. 2 hafta önce yakalanan Söğüt, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14'te bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, gişeye yöneliyor. Tedirgin tavırlar sergiliyor. Çevreyi kontrol eden Söğüt'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalışıyor.
Yüksel TEMEL
İstihbarata Karşı Koyma (İKK) eğitimi aldığı değerlendirilen Söğüt'ün, el konulan telefonunda, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'dan sonra haberleşmek için kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu tespit edildi.
MEVLÜT MERT ALTINTAŞ
SIRA NUMARASI ALIP...
Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Söğüt'ün geçtiği güzergâhta bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirlendi. 2 hafta önce yakalanan Söğüt, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14'te bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, gişeye yöneliyor. Tedirgin tavırlar sergiliyor. Çevreyi kontrol eden Söğüt'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalışıyor.
Yüksel TEMEL
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