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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 00:26
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