Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.