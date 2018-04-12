Eşsiz ihmal!

Afyonkarahisar'da tam bir aile dramı yaşandı. Yaylabağı beldesinde eşi Selami G ile kavga eden Gülcan G. evi terk etti. Beşikteki 7 aylık bebeğini de yanına almadan gitti. Üç gün boyunca geri gelmedi. Bu sürede baba Selami G ise, çocukla ilgilenmedi. Ağladığında su bile vermedi. O da evi ihmal etti. Aklı başına gelen anne Gülcan G. Eve döndüğünde minik yavrunun beşikteki cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, minik yavrunun cenazesini otopsi için hastaneye sevk etti. Yapılan ilk incelemede, çocuğun açlıktan ve susuzluktan öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan baba Selami G'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Minik yavru, üç gün boyunca aç-susuz kalınca hayatını kaybetti.
Minik yavru, üç gün boyunca aç-susuz kalınca hayatını kaybetti.
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