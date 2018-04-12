ByLock müptelası

Balyoz davası hakimlerinden Ali Efendi Peksak'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ile 26 bin 224 kez bağlantı kurduğu belirlendi. Peksak'tan şikayetçi olan müşteki subaylar, "O bizi adil yargılamadı ancak biz onun adil yargılanmasını ve hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.
Fatih ULAŞ
Fatih ULAŞ
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