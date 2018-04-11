;
Yol Durumu
  1. Uyuyan Kahin Edgar Cayce'in hayatı ve tüyler ürperten kehanetleri

TSK: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlara, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğunu, üç askerin ise yaralandığını açıklandı.

TSK: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlara, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait silah mevzileri imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

TSK'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca'da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 16:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar