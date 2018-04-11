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Koridora döküldü, 21 hastanelik oldu

'nın Demirci ilçesinde bir da temizlik sırasında kullanılan ve tuz ruhu karışımından etkilenen 21 zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Koridora döküldü, 21 öğrenci hastanelik oldu

Olay, 'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesinde bulunan Koçyiğit Ortaunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun temizlik görevlisi Y.K. okulun koridorlarını ve tuz ruhu karışımıyla temizledi.

Temizliğin ardından derse giren ler ve temizlik görevlisi Y.K. rahatsızlandı.

Okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında temizlik personeli Y.K. ile 21 öğrenci Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin ve personelin temizlik maddesinden etkilendiği tespit edilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler ve personel kontrol amaçlı gözlem altında tutulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 17:33
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