Ölümüne reis deyince kafamı patlattılar

O gün baktım, Cumhurbaşkanımıza ve askerimize olmadık sözler söylüyorlar! Dayanamadım. Tartıştım. Polis, teröristlere dokunmadı.
Sekizi birden üzerime çullandı. Beni 100 metre sürüklediler, dövdüler! "Reisi seviyoruz, ölümüne reis" deyince de kafamı patlattılar!
Erdoğan'ı seven Alman çok fazla! Onun güçlenmesi, Türkiye'nin büyümesi, bunları çıldırttı. Almanya'da uyanış var, dirilişi Erdoğan başlattı.
Yusuf Ünsal, 5 ay sonra doğacak oğluna "Ömer Halisdemir" adını vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu gösterdin" dediği Ünsal'ı Ankara'ya davet etti. Genç adam ve ailesinin güvenliği için Almanya'da koruma önlemleri aldırdı.
Sekizi birden üzerime çullandı. Beni 100 metre sürüklediler, dövdüler! "Reisi seviyoruz, ölümüne reis" deyince de kafamı patlattılar!
Erdoğan'ı seven Alman çok fazla! Onun güçlenmesi, Türkiye'nin büyümesi, bunları çıldırttı. Almanya'da uyanış var, dirilişi Erdoğan başlattı.
Yusuf Ünsal, 5 ay sonra doğacak oğluna "Ömer Halisdemir" adını vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu gösterdin" dediği Ünsal'ı Ankara'ya davet etti. Genç adam ve ailesinin güvenliği için Almanya'da koruma önlemleri aldırdı.
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