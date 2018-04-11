;
Yol Durumu
  1. C"ana"var
  2. Erdoğan'dan Baykal'a anlamlı ziyaret

Ölümüne reis deyince kafamı patlattılar

'da PKK'lılara tepki gösterdiği için polisin dayak attığı , o anları Takvim'e anlattı:

Ölümüne reis deyince kafamı patlattılar
O gün baktım, mıza ve askerimize olmadık sözler söylüyorlar! Dayanamadım. Tartıştım. Polis, teröristlere dokunmadı.
Sekizi birden üzerime çullandı. Beni 100 metre sürüklediler, dövdüler! "Reisi seviyoruz, ölümüne reis" deyince de kafamı patlattılar!
Erdoğan'ı seven Alman çok fazla! Onun güçlenmesi, 'nin büyümesi, bunları çıldırttı. 'da uyanış var, dirilişi Erdoğan başlattı.



, 5 ay sonra doğacak oğluna "" adını vereceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu gösterdin" dediği Ünsal'ı 'ya davet etti. Genç adam ve ailesinin güvenliği için Almanya'da koruma önlemleri aldırdı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar