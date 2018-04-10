Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kampanyası



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı kararlı duruşu şer odaklarını harekete geçirdi. Türkiye'nin şaha kalkışını hazmedemeyen FETÖ-CHP-PKK ittifakı ne yapacağını şaşırdı. Klavye teröristlerinin bugün sosyal medyada başlattığı Erdoğan karşıtı kampanyaya karşılık gecikmedi.



Millet, sandıkta olduğu gibi sosyal medyada da teröristlere geçit vermedi. Ezilenlerin gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir destek kampanyası başlatıldı. #OnlarınNeDediğineBakma hashtagiyle başlatılan kampanyaya an itibarıyla 21 bin kişi 40 binden fazla tweetle destek verdi.



Kullanıcılar Erdoğan sevgisini bu görsellerle paylaştı...