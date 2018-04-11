Kuzu kuzu ceza

Trabzon'da çobanlık yapan Miktat Bıyıklı, 2005'te doğan kuzuyu otomobiliyle yayladan köye indirmek istedi. Yolda otomobili durduran jandarma ekibi, 'hayvan nakil evrakı' olmadığı gerekçesiyle Bıyıklı'ya 2 bin 601 lira para cezası kesti. Bıyıklı, nakil evrakını hafta sonu olduğu gerekçesiyle alamadığını belirtmesine rağmen cezadan kurtulamadı.
ANKARA'YA GİTMİŞTİ
Kendisine kesilen cezanın iptali için mücadele başlatan Bıyıklı, kucağında kuzusuyla gittiği Ankara'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Bakanlığın devreye girmesi sonucu cezanın iptal edildiği bildirildi. Ancak herhangi bir yazılı evrak almadan konunun kapandığını ve cezanın iptal edildiğini sanan Bıyıklı'ya 13 yıl sonra bir belge geldi. Kendisine kesilen ceza nedeniyle icralık olduğunu öğrenince, şok geçirdi.
ANKARA'YA GİTMİŞTİ
Kendisine kesilen cezanın iptali için mücadele başlatan Bıyıklı, kucağında kuzusuyla gittiği Ankara'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Bakanlığın devreye girmesi sonucu cezanın iptal edildiği bildirildi. Ancak herhangi bir yazılı evrak almadan konunun kapandığını ve cezanın iptal edildiğini sanan Bıyıklı'ya 13 yıl sonra bir belge geldi. Kendisine kesilen ceza nedeniyle icralık olduğunu öğrenince, şok geçirdi.
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