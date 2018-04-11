Gerçek kahraman

Suriye 'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırının ardından, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Suriye mesajı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Tüm dünyanın görmezden geldiği ve tüm dünya yıldızlarının gözardı ettiği bu dram karşısında Doğu Gutalı çocuklara umut olmayı başaran Ronaldo, bir kez daha neden dünyanın en sevilen oyuncusu olduğunu kanıtladı.
Ronaldo videoda "Merhaba, bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım" ifadelerini kullandı. Bu video kısa sürede dünya çapında milyonlarca kez paylaşıldı.
Ronaldo videoda "Merhaba, bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım" ifadelerini kullandı. Bu video kısa sürede dünya çapında milyonlarca kez paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.