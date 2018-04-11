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Gerçek kahraman

Tüm dünyanın unuttuğu çocukları bir tek o hatırladı. ölümün kucağındaki miniklere “Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizsiniz. Yanınızdayım” mesajı attı

Gerçek kahraman
'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırının ardından, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 'nun Suriye mesajı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Tüm dünyanın görmezden geldiği ve tüm dünya yıldızlarının gözardı ettiği bu dram karşısında çocuklara umut olmayı başaran Ronaldo, bir kez daha neden dünyanın en sevilen oyuncusu olduğunu kanıtladı.


Ronaldo videoda "Merhaba, bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım" ifadelerini kullandı. Bu video kısa sürede dünya çapında milyonlarca kez paylaşıldı.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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