Gabon seferi

Balkanlar'daki FETÖ Operasyonu, Afrika'ya uzandı. FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla yakalandı. Buna göre FETÖ'nün Batı Atlas Okyanusu kıyısında stratejik bir nokta olması nedeniyle Gabon'u seçerek kirli işlerini yönettiği saptandı. Sözde eğitim kurumlarında yönetici görünen bu 3 FETÖ'cünün, örgüt militanlarını Atlantik Okyanusu üzerinden kaçırdığı anlaşıldı. Gemilerle kaçan teröristlerin hangi ülkelere gideceklerini, kimlerle irtibat sağlayacaklarını yine bu 3 isim ayarladı. Bu ekibin örgütün paralarının deniz aşırı ülkelere gemilerle "transfer" işlemleri gerçekleştirip, çizdikleri rota üzerinden ihtiyaç olan ülkeye güvenle ulaştırmakla sorumlu oldukları saptandı.
FETÖ'cü Osman Özpınar, Adnan Demirönal ve İbrahim Akbaş hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kaydı vardı.
ÖNCE GABON'DA GÖZALTINA ALINDILAR
Eğitim kisvesi altında teröre finansman sağladıkları ve terörist kaçırma operasyonları yürüttükleri deşifre olan FETÖ'den rahatsız olan Gabon yönetimi de operasyona destek verdi. Gabon'daki üst düzey 3 FETÖ'cü, 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Ardından MİT operasyonun düğmesine bastı. Yakalanan 3 FETÖ'cü, Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Zanlıların üzerinden 20 bin 800 ABD Doları, 12 milyon Orta Afrika Frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları çıktı. MİT, 29 Mart'ta da örgütün Balkanlar yapılanmasına operasyon düzenlemiş ve 6 FETÖ elebaşı Kosova'dan Türkiye'ye getirilmişti.
FETÖ'cü Osman Özpınar, Adnan Demirönal ve İbrahim Akbaş hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kaydı vardı.
ÖNCE GABON'DA GÖZALTINA ALINDILAR
Eğitim kisvesi altında teröre finansman sağladıkları ve terörist kaçırma operasyonları yürüttükleri deşifre olan FETÖ'den rahatsız olan Gabon yönetimi de operasyona destek verdi. Gabon'daki üst düzey 3 FETÖ'cü, 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Ardından MİT operasyonun düğmesine bastı. Yakalanan 3 FETÖ'cü, Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Zanlıların üzerinden 20 bin 800 ABD Doları, 12 milyon Orta Afrika Frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları çıktı. MİT, 29 Mart'ta da örgütün Balkanlar yapılanmasına operasyon düzenlemiş ve 6 FETÖ elebaşı Kosova'dan Türkiye'ye getirilmişti.
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