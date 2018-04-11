İzmir Çeşme'de oturan R.D. ve H.N.D. geçen yıl mart ayında evlendi. Ancak çiçeği burnunda çift, sürekli kavga etti. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını ve eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D. mahkemeye gitti. Boşanmak istediğini söyledi. Karısının, kendisini sürekli döverek, şiddet uyguladığını, yüzünü tırmaladığını ve testislerini sıkıp, bağırttığını iddia etti. Ayrıca eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip, tartışma çıkardığını, kendisini odaya kilitlediğini söyledi. Yaşadıklarına yakın çevresindekilerin de tanık olduğunu belirtti.
'DARP RAPORUMUZ VAR'
Ve eşinin bu davranışları dolayısıyla defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını da ifade etti. R.D.'nin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde şunları söyledi: "Müvekkilim, başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili Adli Tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma halen devam etmektedir. Çiftin boşanmalarına, H.N.D.'nin 150 bini maddi, 150 bini ise manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istiyoruz." Kocasının iddialarının ardından H.N.D.'den de karşı hamle geldi. Suçlamaları reddeden H.N.D., "Eşim işten eve geldikten sonra hazırladığım yemekleri yemiyor. Demlediğim çayı içmiyor ve hemen uyuyor. Ayrıca sürekli alkol alıyor. Eve de kuzenleriyle geliyor. Benimle ilgilenmiyor.Şimdi de iftira atıyor" dedi. Genç kadın, 250 bin TL tazminat istemiyle dava açtı. Ayrıca eşinden boşanmak istediğine de dilekçesinde yer verdi.
'DARP RAPORUMUZ VAR'
Ve eşinin bu davranışları dolayısıyla defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını da ifade etti. R.D.'nin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde şunları söyledi: "Müvekkilim, başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili Adli Tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma halen devam etmektedir. Çiftin boşanmalarına, H.N.D.'nin 150 bini maddi, 150 bini ise manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istiyoruz." Kocasının iddialarının ardından H.N.D.'den de karşı hamle geldi. Suçlamaları reddeden H.N.D., "Eşim işten eve geldikten sonra hazırladığım yemekleri yemiyor. Demlediğim çayı içmiyor ve hemen uyuyor. Ayrıca sürekli alkol alıyor. Eve de kuzenleriyle geliyor. Benimle ilgilenmiyor.Şimdi de iftira atıyor" dedi. Genç kadın, 250 bin TL tazminat istemiyle dava açtı. Ayrıca eşinden boşanmak istediğine de dilekçesinde yer verdi.
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