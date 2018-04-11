Babaların babası cinayeti

Rusya'da tanınan bir mafya lideri Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze (60), 4 ay önce Antalya Kemer'de bir villaya yerleşti. Evine gelen lüks araçlar çevredekilerin dikkatini çekti. Ancak kimse, yaşlı adamın bir mafya lideri olabileceğine ihtimal vermedi. Geçtiğimiz Pazar akşamı ise tüm gerçekler kanlı bir şekilde ortaya serildi. Araçtan inen kar maskeli 2 kişi, evinin önünde bulunan Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze'yi (27), silahla kurşuna dizdi. Ayağından vurulan Giga yaralanırken, başından vurulan Gaioz Giorkhelidze olay yerinde can verdi. Polis, kaçan saldırganları bulmak için harekete geçti. Rus basını ise silahlı saldırı olayına geniş yer verdi. Rus internet siteleri, Gaioz Giorkhelidze'nin Rusya'da "Giya Kutaisskiy" lakabıyla tanındığını, Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğunu ve olayın da mafya hesaplaşması olduğunu bildirdi. Gaioz Giorkhelidze'nin, yıl sonunda Rusya'da mafya liderleri arasında yapılacak "babaların " oylamasının güçlü adaylarından biri olduğu belirtildi. Öldürülen mafya babasının, Rusya'nın Yaroslavl eyaletinde Don Nehri kıyısında bulunan Rostov bölgesinin hakimiyeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü mafya lideri Nadar Rustavi karşısında güç toplamak ve Rus makamlarının baskısından kurtulmak için Türkiye'de gizlendiği iddia edildi.
HAVALİMANI MERCEK ALTINDA
Giorkhelidze'nin İsrail gizli servisi MOSSAD ajanlarının suikastlarda kullandığı özel tapalı mermi ile öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin ardından çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına alırken, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen saldırganların yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Antalya Dış Hatlar Havalimanı'ndan Moskova'ya giden yolcuların mercek altına aldığı kaydedildi.
21.5 YILI CEZAEVİNDE GEÇMİŞ
■ Öldürülen Gaioz Giorkhelidz'nin Rusya ve Türkiye'deki rakiplerinin hedefi olduğu iddia edildi. Gürcistan'da dünyaya gelen mafya babasının hayatının 21.5 yılını hapishanede geçirdiği öğrenildi.
■ Öldürülen mafya babasının üzerinden çıkan pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında yaralanan ve oğlu olduğu bildirilen 27 yaşındaki gencin de Gaioz Giorkhelidze'nin yardımcısı olduğu iddia edildi.
Erdoğan ÖZTÜRK
HAVALİMANI MERCEK ALTINDA
Giorkhelidze'nin İsrail gizli servisi MOSSAD ajanlarının suikastlarda kullandığı özel tapalı mermi ile öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin ardından çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına alırken, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen saldırganların yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Antalya Dış Hatlar Havalimanı'ndan Moskova'ya giden yolcuların mercek altına aldığı kaydedildi.
21.5 YILI CEZAEVİNDE GEÇMİŞ
■ Öldürülen Gaioz Giorkhelidz'nin Rusya ve Türkiye'deki rakiplerinin hedefi olduğu iddia edildi. Gürcistan'da dünyaya gelen mafya babasının hayatının 21.5 yılını hapishanede geçirdiği öğrenildi.
■ Öldürülen mafya babasının üzerinden çıkan pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında yaralanan ve oğlu olduğu bildirilen 27 yaşındaki gencin de Gaioz Giorkhelidze'nin yardımcısı olduğu iddia edildi.
Erdoğan ÖZTÜRK
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