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Facebook'u silin kampanyasına destek verdi

Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan ‘’ (Facebook’u Silin) kampanyasına bir isim daha destek verdi. ’ın kurucularından , “Kullanıcılar Facebook aracılığıyla hayatlarının tüm detaylarını paylaşıyor” dedi...

Fecibook !
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 87 milyon insanın kişisel verilerini Cambridge Analytica isimli bir araştırma şirketiyle paylaştığı ortaya çıktı. Dünya ayağa kalktı. İddiaya göre bu veriler seçim kampanyalarında kullanıldı. Dünyanın önde gelen isimleri 2.2 milyar üyesi olan Facebook ve CEO 'e sert çıktı. 'ın kurucularından da "" (Facebook'u silin) kampanyasına katıldı.

REKLAMA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Wozniak, "Kullanıcılar Facebook aracılığıyla hayatlarının tüm detaylarını paylaşıyor. Facebook da bunu reklama dönüştürerek para kazanıyor. Platformun tüm gelir kaynağı kullanıcıların verileri üzerine ancak kullanıcılar bu gelirden pay almıyor" ifadesini kullandı. Bu arada Twitter'daki takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci Elon Musk, 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan ve SpaceX'in resmi Facebook hesaplarını silmişti. WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da sosyal medyadaki 'Delete Facebook' kampanyasına destek vermişti.
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