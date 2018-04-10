Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 87 milyon insanın kişisel verilerini Cambridge Analytica isimli bir araştırma şirketiyle paylaştığı ortaya çıktı. Dünya ayağa kalktı. İddiaya göre bu veriler seçim kampanyalarında kullanıldı. Dünyanın önde gelen isimleri 2.2 milyar üyesi olan Facebook ve CEO Mark Zuckerberg'e sert çıktı. Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da "Delete Facebook" (Facebook'u silin) kampanyasına katıldı.
REKLAMA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Wozniak, "Kullanıcılar Facebook aracılığıyla hayatlarının tüm detaylarını paylaşıyor. Facebook da bunu reklama dönüştürerek para kazanıyor. Platformun tüm gelir kaynağı kullanıcıların verileri üzerine ancak kullanıcılar bu gelirden pay almıyor" ifadesini kullandı. Bu arada Twitter'daki takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci Elon Musk, 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in resmi Facebook hesaplarını silmişti. WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da sosyal medyadaki 'Delete Facebook' kampanyasına destek vermişti.
REKLAMA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Wozniak, "Kullanıcılar Facebook aracılığıyla hayatlarının tüm detaylarını paylaşıyor. Facebook da bunu reklama dönüştürerek para kazanıyor. Platformun tüm gelir kaynağı kullanıcıların verileri üzerine ancak kullanıcılar bu gelirden pay almıyor" ifadesini kullandı. Bu arada Twitter'daki takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci Elon Musk, 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in resmi Facebook hesaplarını silmişti. WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da sosyal medyadaki 'Delete Facebook' kampanyasına destek vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.