Dünya, İngiltere ve Rusya arasındaki casus gerilimine dikkat kesildi. Çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart'ta Londra'da zehirlendi. Saldırı sinir gazıyla gerçekleşti. İngiltere saldırının faili olarak Rusya'yı gösterdi. Hatta Rus diplomatlardan hemen ülkeyi terk etmesini istedi. Rusya ise iddiaları yalanlarken, baba ile kızı kendine geldi. Ve şimdi bu olayla ilgili yaşanan son gelişme, gündemi bir kez daha hareketlendirdi. İngiliz Sunday Times gazetesi, Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın yeni birer kimlikle ABD'ye yerleştirilmesi hakkında görüşmeler yapıldığını iddia etti. Söz konusu haberde İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
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RUSYA 'YA DÖNMEK İSTİYOR
Hatta iki istihbarat birimi Skripal ile kızının yeni bir yüze kavuşması için çok gizli bir ülkede ameliyat edilmesine karar verdi. İngiliz hükümetinden bir kaynak ise baba ile kızın yerleşmeleri için Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da gündeme geldiğini kaydetti. Fakat söz konusu kaynak, 'Öldürülme ihtimallerinin düşük olması, savunulmalarının ise kolay olması nedeniyle baba ve kızın ABD'ye yerleştirilmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğunu' ifade etti. Bu arada Yuliya'nın yeğeni Viktoriya Skripal İngiliz basınına verdiği demeçte, Yuliya'nın Rusya'ya dönmek istediğini söyledi. Viktoriya Skripal, "Yuliya'nın Moskova'da bir köpeği, bir hayatı, işi ve bir erkek arkadaşı var" dedi. Bilincinin yerine gelmesi sonrası Yuliya'yla telefonda görüştüğünü söyleyen Viktoriya Skripal, İngiltere'ye gitmek istemiş fakat vize başvurusu reddedilmişti.
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Baba Skripal ile kızı, yeni bir yüze sahip olacak. Kimine göre babaya saç ekimi yapılacak. Kızının dudakları ise kalınlaştırılıp saç rengi bile değiştirilecek.
KORKU ÜLKESİ
İngiltere'nin başkenti Londra, yine zehirlenme iddialarıyla gündeme geldi. Londra'nın Edgware semtindeki karbonmonoksit zehirlenmesinden biri 38, diğeri 42 yaşında iki erkek yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Fakat ne isimleri ne de sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi. Söz konusu zehirlenmelerle ilgili hem polis teşkilatının hem de istihbarat birimlerinin soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
ÖNCE
SONRA
RUSYA 'YA DÖNMEK İSTİYOR
Hatta iki istihbarat birimi Skripal ile kızının yeni bir yüze kavuşması için çok gizli bir ülkede ameliyat edilmesine karar verdi. İngiliz hükümetinden bir kaynak ise baba ile kızın yerleşmeleri için Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da gündeme geldiğini kaydetti. Fakat söz konusu kaynak, 'Öldürülme ihtimallerinin düşük olması, savunulmalarının ise kolay olması nedeniyle baba ve kızın ABD'ye yerleştirilmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğunu' ifade etti. Bu arada Yuliya'nın yeğeni Viktoriya Skripal İngiliz basınına verdiği demeçte, Yuliya'nın Rusya'ya dönmek istediğini söyledi. Viktoriya Skripal, "Yuliya'nın Moskova'da bir köpeği, bir hayatı, işi ve bir erkek arkadaşı var" dedi. Bilincinin yerine gelmesi sonrası Yuliya'yla telefonda görüştüğünü söyleyen Viktoriya Skripal, İngiltere'ye gitmek istemiş fakat vize başvurusu reddedilmişti.
ÖNCE
SONRA
Baba Skripal ile kızı, yeni bir yüze sahip olacak. Kimine göre babaya saç ekimi yapılacak. Kızının dudakları ise kalınlaştırılıp saç rengi bile değiştirilecek.
KORKU ÜLKESİ
İngiltere'nin başkenti Londra, yine zehirlenme iddialarıyla gündeme geldi. Londra'nın Edgware semtindeki karbonmonoksit zehirlenmesinden biri 38, diğeri 42 yaşında iki erkek yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Fakat ne isimleri ne de sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi. Söz konusu zehirlenmelerle ilgili hem polis teşkilatının hem de istihbarat birimlerinin soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
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