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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili yaklaşıyor. Uzun maratonun ardından dinlenmek isteyen öğrenciler okullar ne zaman kapanacak araştırıyor. Peki 2018'de okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlangıç tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2017 -2018 eğitim ve öğretim sezonunun ikinci yarısının ilk sınavları başladı. Zorlu bir dönemi yoğun çalışmalar ile geçiren öğrenciler ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını da merak ediyorlar. Yaz tatiline girmenin hayalini kuran öğrenciler şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı bile.

Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun sona ereceği tarih ise netleşti. Mili Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan takvime göre karne günü için tarih verildi.

2018'DE KULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
2017-2018 eğitim ve öğretim yılının son bulacağı tarih belli oldu. 'nın yayımladığı takvime göre 8 Haziran Cuma günü son ders zili çalınacak ve milyonlarca öğrenci karnelerini alarak bekledikleri yaz tatiline kavuşacak. Zorlu bir dönemin kapanması ile birlikte öğrenciler 3 aylık bir tatili doyasıya yaşayacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
14 ı Arifesi (yarım gün)
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
20 ı Arifesi (yarım gün)
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 ı Arifesi (yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi

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  • 10 Nisan 2018, Salı 17:37
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