Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2017 -2018 eğitim ve öğretim sezonunun ikinci yarısının ilk sınavları başladı. Zorlu bir dönemi yoğun çalışmalar ile geçiren öğrenciler ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını da merak ediyorlar. Yaz tatiline girmenin hayalini kuran öğrenciler şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı bile.

Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun sona ereceği tarih ise netleşti. Mili Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan takvime göre karne günü için tarih verildi.

2018'DE KULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının son bulacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 8 Haziran Cuma günü son ders zili çalınacak ve milyonlarca öğrenci karnelerini alarak bekledikleri yaz tatiline kavuşacak. Zorlu bir dönemin kapanması ile birlikte öğrenciler 3 aylık bir tatili doyasıya yaşayacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi