Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki TİKA Koordinatörleri toplantısında katılımcılara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdik.

'ABD, SAĞDA SOLDA KONUŞUYOR...'

Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sıradayız. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada! Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var.

Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik yatıyor.Dünya üzerinde kurulduğu söylenen 4 çarpıklığın yükünü kaldıramaz. İmkanlarımızın el verdiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz.

'PETROL ZENGİNİ ÜLKELERE SESLENİYORUM...'

Biraz daha ileri gidip, Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Dünyanın değişik yerlerinde yağdırılan bombalar için harcanan paralar sadece fakirlere verilse dünyada fakir kalmaz.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE 5 BİN TIR YARDIM'

Terör örgütlerine ABD'nin gönderdiği yardım 5 bin TIR silah ve mühimmat. 2 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat. Siz bunların ne tür büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin.

Batı'nın ortalığı karıştırmak için harcadığı para ile dünyanın geri kalanı asgari refah seviyesine ulaşabilir.

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN KARARLIYIZ'

Türkiye hiçbir operasyonunda sivillerinde kılına bile zarar vermedi. Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.