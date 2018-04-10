Kötü senaryo

Dünyada izlenme rekoru kıran Netflix'in yayınladığı La Casa De Papel adlı dizinin İstanbul fragmanı, gündem yarattı. Fragmanda bir La Casa De Papel karakterinin İstanbul'daki hayatı ele alınıyor. Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi, Kadıköy Meydanı ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. Kentin birçok güzelliği de anlatılıyor. Ama dikkat çeken bir diğer ayrıntı, insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu dizinin izlenmesi oluyor. Fragman yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Ömer Turan, tanıtım videosunun izleyenlere Gezi Parkı eylemlerinin 2. dalgasını yaratmak amacıyla sübliminal mesaj verdiğini iddia etti. "Fragmanın her karesi siyasi mesaj içeriyor. Müziğinden sloganlarına, kostümünden mekanlara kadar her bir karesi dikkat çekici. Bu kesinlikle incelenmelidir" dedi. Hatta fragmanda gösterilen kişinin ünlü bir isme benzediği, dizi karakterinin bu kişinin peşinde olduğu ve suikast mesajı verdiği iddia edildi. Bu yüzden Netflix'in, yetkililer tarafından sorgulanması gerektiği kaydedildi. Ancak, bu yorumlara karşı çıkanlar da oldu. Fragmanın, Türk izleyicisine teşekkür için yayınlandığı da iletildi.
La Casa De Papel karakterleri, Kadıköy'de...
Dizinin karakteri, İstanbul gezisine çay içerek başlıyor.
La Casa De Papel karakterleri, Kadıköy'de...
Dizinin karakteri, İstanbul gezisine çay içerek başlıyor.
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