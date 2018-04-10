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D.ream’e Singapurlu ortak

D.ream’e Singapurlu ortak
Başkanı Ferit Şahenk, aralarında Nusr-Et ve Günaydın gibi restoran markalarının bulunduğu Doğuş Restaurant Entertainment and Management'ın (d.ream) yüzde 17'sini Singapur Devlet Fonu Temasek'e sattı. Medical Park'ın yüzde 15.7'sine ortak olan Temasek, şirketin yüzde 17'sini 1.2 milyar dolar değerleme üzerinden yaklaşık 200 milyon dolara devraldı. Temasek'in sözcüsü Paul Ewing-Chow satışı doğruladı. Mart 2012'de kurulan d.ream'in bünyesinde, Zuma, Ulus 29, Masa, Gina, Çubuklu 29, Restaurant, Fenix, Tom's Kitchen gibi pek çok marka var. Yaklaşık 6 bin çalışanı bulunuyor.
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